İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Vatandaşlar, "Sabıkalı kavşak" olarak adlandırılan noktada sık sık ölümlü kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
Pamukkale'de Musa Öztürk (63) idaresindeki otomobil, iddiaya göre tali yoldan kavşağa bağlanmak istediği sırada Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda ilerleyen H.T. yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile işçi servisi önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk'ün (65) öldükleri belirlendi.
İncelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.
Servisteki 10 yaralı da ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.
Kazada yaşamlarını yitiren yaşlı çiftin Pınarkent Mahallesi'nde misafirliğe geldikleri öğrenildi.
"Sabıkalı" olarak bilinen ve sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığı kavşaktan ise vatandaşlar şikayetçi olduklarını ifade etti.
"SIK SIK ÖLÜMLÜ KAZALAR OLUYOR"
Kavşağa bir önlem alınması gerektiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Bilal Vural, "Sürekli burada kaza oluyor. Bu kazalara dur demek lazım. Burada da keşke olmasaydı ama dikkatsizliğimizin sonucu 2 ölü, 10 yaralımız var. Denizli istikametinden gelen yol ile Pınarkent'e bağlanan kavşağa ışıklandırma şart veya alt geçit olmalı. Burada ışıklar sürekli yanıp yanıp sönüyor. Anayoldan gelen için ileriden bir yavaşlatma ya da buraya bir ışık olması şart. Böyle olayların yaşanmaması için buraya bir çözüm istiyoruz" dedi.