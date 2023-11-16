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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşçi servisi ile taksi çarpıştı: 13 yaralı

        Kocaeli'de işçi servisi ile taksi çarpıştı: 13 yaralı

        Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda işçi servis minibüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:44
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        İşçi servisi ile taksi çarpıştı: 13 yaralı
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        Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Gebze ilçesi geçişindeki Liman Kavşağı'nda meydana geldi.

        Ankara istikametinden Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımına giren A.Y. idaresindeki işçi servis minibüsü ile H.E idaresindeki taksi çarpıştı.

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada taksideki 4 kişi ile minibüsteki 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

        Bir süre bölgede araç yoğunluğu oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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