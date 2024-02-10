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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Isıl işlem görmüş fermente süt ürünleri en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya sunulabilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Isıl işlem görmüş fermente süt ürünleri en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya sunulabilecek

        Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:42
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        Süt ürünlerine gramaj düzenlemesi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilecek.

        Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlemeye gidildi.

        Yapılan değişikliklerle taklit ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne de geçilmesi hedefleniyor.

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