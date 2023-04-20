Uzun yıllar ABD'de oyunculuk yapan Fadik Sevin Atasoy, "Benim için önemli olan insanın baba ocağına, yaşadığı memlekete dönmesi ve bir şey ekmesi. O zaman kendimi faydalı bir insan olarak görüyorum" dedi.

14 yaşından beri vejetaryen olan Fadik Sevin Atasoy, "Anneannem de böyleymiş. Genetik bir şey sanırım. Sebzelerin içinde de protein var. Değerlerim gayet iyi sağlığım da iyi" şeklinde sözlerini sürdürdü.