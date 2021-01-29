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İSKİ baraj doluluk oranları son durum! SULAR YÜKSELİYOR! İşte İstanbul baraj doluluk oranları 29 Ocak 2021

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından duyuruluyor. Son aylarda tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı baraj seviyelerinde artışa neden oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 2021 ne kadar? İşte 29 Ocak 2021 İstanbul baraj doluluk oranı güncel İSKİ verileri

İSKİ baraj doluluk oranları son durum! SULAR YÜKSELİYOR! İşte İstanbul baraj doluluk oranları 29 Ocak 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 38,29 'a yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 38,29 'a yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 55,66 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

27 Ocak: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

29 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 41,62
Pabuçdere Yüzde 13,29
Sazlıdere Yüzde 17,55
Büyükçekmece Yüzde 40,42
Alibeyköy Yüzde 50,06
Terkos Yüzde 37,73
Kazandere Yüzde 43,11
Elmalı Yüzde 45,05
Darlık Yüzde 53,38
Istrancalar Yüzde 57,47

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