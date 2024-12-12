2 haftalık yağışla barajlarda son durum!
İstanbul'un son iki haftada aralıklarla aldığı yağışın ardından baraj doluluk oranlarında bir nebze de olsa yükselme gözlendi. 29 Kasım'da yüzde 28.3 olarak ölçülen doluluk oranına ilişkin İSKİ bu sabah yaptığı son değeri açıkladı. İşte barajlardaki doluluk oranı...
Mega kente su sağlayan barajların kuraklık ve yeterince yağış almamasının ardından doluluk oranı gerilemişti.
İKİ HAFTA ÖNCE YÜZDE 28'LERDEYDİ
İki hafta önce yüzde 28.3'e kadar düşen doluluk oranı, geçen süre zarfında yağan yağmurun ardından biraz da olsa yükseldi.
BU SABAH YÜZDE 30'A ULAŞTI
İSKİ tarafından bu sabah yapılan doluluk ölçümünde oran yüzde 30'a yaklaşarak yüzde 29.92 olarak belirlendi.
HAFTAYA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Mega kentte pazar ve pazartesi günü de yağış beklendiği öğrenildi.