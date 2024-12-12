2 haftalık yağışla barajlarda son durum! İstanbul'un son iki haftada aralıklarla aldığı yağışın ardından baraj doluluk oranlarında bir nebze de olsa yükselme gözlendi. 29 Kasım'da yüzde 28.3 olarak ölçülen doluluk oranına ilişkin İSKİ bu sabah yaptığı son değeri açıkladı. İşte barajlardaki doluluk oranı...

Habertürk Giriş: 12.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:00 facebook

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