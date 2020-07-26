İslahiye'de jandarmadan bayram öncesi yol denetimi - GAZİANTEP

Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini artıran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İslahiye-Hatay Karayolunda uygulama yaptı.Uygulamada yeni tip koronovairüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürücü ve beraberindekilerin ateşleri ölçen ve GBT sorgusu yapan ekipler, zaman zaman araçlarda da arama yaptı.Ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımını da denetlerken sürücü ve beraberindekileri kurallara uymaları hususunda da uyardı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR