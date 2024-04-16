ŞÜPHELİLER BULUNAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Karatepe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karatepe’nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İbrahim Efe K. ile Aydın T. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerin saklanabileceği adreslere operasyon düzenledi, ancak sonuç alınamadı. Şüphelilerin, aynı gün öğle saatlerinde gezerken motosikletlerine otomobil çarptığı, çıkan tartışmada da sürücüyü dövdükleri belirlendi.