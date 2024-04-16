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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Bayram tatilinde izin yapan işçilere telafi çalışması - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bayram tatilinde izin yapan işçilere telafi çalışması

        Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında işçilerin izne çıkartıldığı işyerlerinde bayram tatili sonrasında telafi çalışması yaptırılabilecek. İşveren, bayram öncesi ve sonrasındaki tatil sürelerine karşılık işçilerine dört ay içinde telafi çalışması yaptırabilir. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işçilerin telafi çalışması ile ilgili merak edilenleri yazdı...

        Giriş: 16.04.2024 - 07:58 Güncelleme: 16.04.2024 - 07:58
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        Önce tatil sonra telafi çalışması
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        Kamu işyerlerindeki personel Cumhurbaşkanı kararıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram öncesi pazartesi ve salı 1,5 gün idari izinli sayıldı. Hafta sonu tatili ile birleşince kamu personeli 9 gün izin yaptılar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İş Kanunu’na tabi işyerlerinde isteyen işveren işçilerini haftada 5 gün çalıştırmakla birlikte özel sektörde genel olarak haftada 6 gün çalışılıyor.

        Özel sektör işyerlerinden bazıları işçilerine kamuda olduğu gibi bayram dolayısıyla 9 gün tatil yapma olanağı sağladı. Haftada 6 gün çalışılan bir işyerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla işçilerin 9 gün tatil yapması halinde bayram öncesi ve sonrasındaki cumartesi günleri ile pazartesi ve salı günü işçilere toplam 3,5 gün izin verilmiş sayılacak. Bir gün 7,5 saat olduğundan bu işçiler 26 saat 15 dakika izin yapmış kabul edilir.

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        Kanuna göre, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi halinde işveren çalışılmayan süreler için dört ay içinde telafi çalışması yaptırabilir. Bu şekilde yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

        GÜNLÜK 3 SAATİ AŞAMAZ

        Telafi çalışmasının nasıl yapılacağı da kanunla düzenlenmiş bulunuyor. Telafi çalışması günde üç saatten fazla olamaz. İşveren işçinin tatil günlerinde telafi çalışması yaptıramaz.

        BİREYSEL İZİN KULLANANLARA DA UYGULANIR

        Telafi çalışması yaptırılabilmesi için işyerinde bayram öncesi ve sonrası genel tatil kararı alınması şart değil. İşçilerin bireysel olarak bayram öncesi ve sonrası için izin alarak 9 gün tatil yapması halinde de işverenin bayram sonrasında dört aylık süre içinde telafi çalışması yaptırması mümkündür.

        BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

        Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere normal ücretine ilave olarak her gün için bir günlük ücret tutarında ödeme yapılır. Bayramda bir gün çalışan işçiye o gün için 2 günlük ücret tutarında ödeme yapılır.

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        Asgari ücretli bir işçiye 2024 yılı için günlük brüt 666,75 TL, net olarak da 566,73 TL ücret ödenmesi gerekir. Ramazan bayram tatili 3,5 gün olduğu için, bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli bir işçiye, nisan ayı ücretine ilave olarak 1983,56 TL net ücret ödenir.

        Bayram ödemesinin yapılabilmesi için işçinin tam gün çalışması gerekmez. Bayram günü bir saat çalışmış olan işçiye de bir günlük ilave ücret ödenir.

        PARA YERİNE İZİN OLMAZ

        Fazla çalışma yaptırılan işçiye fazla çalışma ücreti yerine çalıştığı süre kadar hafta içinde izin verilebilir. Bu uygulama bayramda çalıştırılan işçiler için söz konusu olamaz. Bayramda çalıştırılan işçiye ücret ödemek yerine izne çıkarma yoluna gidilemez. Bayramda çalıştırılan işçi için sadece ücret ödemesi yapılır.

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        #Ramazan Bayramı
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