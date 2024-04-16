Bayram tatilinde izin yapan işçilere telafi çalışması

Kamu işyerlerindeki personel Cumhurbaşkanı kararıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram öncesi pazartesi ve salı 1,5 gün idari izinli sayıldı. Hafta sonu tatili ile birleşince kamu personeli 9 gün izin yaptılar.

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İş Kanunu’na tabi işyerlerinde isteyen işveren işçilerini haftada 5 gün çalıştırmakla birlikte özel sektörde genel olarak haftada 6 gün çalışılıyor.

Özel sektör işyerlerinden bazıları işçilerine kamuda olduğu gibi bayram dolayısıyla 9 gün tatil yapma olanağı sağladı. Haftada 6 gün çalışılan bir işyerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla işçilerin 9 gün tatil yapması halinde bayram öncesi ve sonrasındaki cumartesi günleri ile pazartesi ve salı günü işçilere toplam 3,5 gün izin verilmiş sayılacak. Bir gün 7,5 saat olduğundan bu işçiler 26 saat 15 dakika izin yapmış kabul edilir.

REKLAM Kanuna göre, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi halinde işveren çalışılmayan süreler için dört ay içinde telafi çalışması yaptırabilir. Bu şekilde yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. GÜNLÜK 3 SAATİ AŞAMAZ Telafi çalışmasının nasıl yapılacağı da kanunla düzenlenmiş bulunuyor. Telafi çalışması günde üç saatten fazla olamaz. İşveren işçinin tatil günlerinde telafi çalışması yaptıramaz. BİREYSEL İZİN KULLANANLARA DA UYGULANIR

Telafi çalışması yaptırılabilmesi için işyerinde bayram öncesi ve sonrası genel tatil kararı alınması şart değil. İşçilerin bireysel olarak bayram öncesi ve sonrası için izin alarak 9 gün tatil yapması halinde de işverenin bayram sonrasında dört aylık süre içinde telafi çalışması yaptırması mümkündür. BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere normal ücretine ilave olarak her gün için bir günlük ücret tutarında ödeme yapılır. Bayramda bir gün çalışan işçiye o gün için 2 günlük ücret tutarında ödeme yapılır.