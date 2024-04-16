Alanyaspor-Galatasaray maçı yazar yorumları

Levent Tüzemen (Sabah): Sol kanattaki yerine dönen Barış Alper, mükemmel iki gole imza attı. Ama Ziyech'in oyuna akıl koyması, sakinliği, pas kalitesi ve etrafını gözleri ile radar gibi süzmesi G.Saray'ı keyif veren bir takım haline getirdi. Ziyech son haftalarda G.Saray'ın en büyük silahı olacak. Kasımpaşa maçında Ziyech girdikten sonra G.Saray maça 'hakim' oldu ve kazandı. Alanya maçında da Ziyech'in girişi yine 'hakim'iyeti getirdi! Okan hoca Ziyech ile konuşmalı ve "Ne kadar oynamak istiyorsan o kadar oyna" demeli ve bu süreye göre görev vermeli. Haftalar kısaldıkça, G.Saray kazandıkça Okan Buruk ve öğrencilerinin morali de tırmanıyor. Okan hocayı bir kez daha uyarıyorum; şampiyonluk yaşamış ve şampiyonluğa inanmış oyuncularla devam et.