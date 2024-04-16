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        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bayram süresince selektörle radar uyarısı yapan sürücülere kesilen cezaların da iptal edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:09
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        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

        Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

        Bu süre içinde 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, 485 bin 710 işlem yapıldığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, işlem sayısının 207 bin 407'sinin hız nedeniyle yapılan işlemler olduğunu belirterek "Bizim trafikteki en büyük sorunumuz aşırız hız." diye konuştu.

        Bakan Yerlikaya, tatil süresince meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin de yaralandığını aktardı.

        SELEKTÖRLE RADAR UYARISI CEZALARI İPTAL EDİLDİ

        Bakan Yerlikaya, ayrıca bayram süresince selektörle radar uyarısı yapan sürücülere kesilen cezaların da iptal edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Düzce'de selektör yapan, radar denetimi yapılıyor uyarısını karşıdan gelenlere bildiren arkadaşlara işlem yapılmış. 14 işlem yapılmış. O işlemlerin tamamını talimat vererek kaldırttık." dedi.

        AA'nın haberine göre, Düzce'de selektörle radar uyarısı yapan 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 lira ceza kesildiği aktarılmıştı.

        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?

        KURALLARA UYMA ÇAĞRISI

        "Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır ama ayırmak için değil." diyen Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması, aşırı hız yapılmaması ve emniyet kemeri takılması çağrısını bir kez daha yineledi.

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