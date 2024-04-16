İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

Bu süre içinde 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, 485 bin 710 işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, işlem sayısının 207 bin 407'sinin hız nedeniyle yapılan işlemler olduğunu belirterek "Bizim trafikteki en büyük sorunumuz aşırız hız." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, tatil süresince meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin de yaralandığını aktardı.