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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü İsmail Mert Fırat yeniden MKE Ankaragücü başkanı - MKE Ankaragücü Haberleri

        İsmail Mert Fırat yeniden MKE Ankaragücü başkanı

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığına İsmail Mert Fırat yeniden seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:52 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:54
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        İsmail Mert Fırat yeniden başkan
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        MKE Ankaragücü Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İsmail Mert Fırat, yeniden başkanlığa seçildi.

        Sar-lacivertli kulübün olağan genel kurulu, Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Genel kurulda, mevcut başkan İsmail Mert Fırat'ın yanı sıra Murat Ağcabağ ve Gazi Ercüment Tekin, başkanlık için yarıştı.

        Genel kurulda, önceki yönetimin faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak ibra edildi.

        Seçimde MKE Ankaragücü'nün toplam 2 bin 69 üyesinden 1124'ü toplantıya gelerek katılım imzası atarken, üyelerden 888'i oyunu kullandı. 880 oy geçerli, 8 oy da geçersiz sayıldı.

        Sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı İsmail Mert Fırat, genel kurulda 626 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer adaylardan Murat Ağcabağ 148, Gazi Ercüment Tekin de 106 oy aldı.

        İsmail Mert Fırat, genel kurulda yaptığı konuşmada "Bugün Ankaragücü'nün kararlarını demokrasi şöleniyle göstereceğiz. Sıkıntılar yaşadık, takımımız küme düştü, herkes üzüldü, biz üzülmedik mi? Bizim canımız yanmadı mı? Bu takım düştüğü zaman sadece taraftarlar mı üzülüyor, yöneticiler üzülmüyor mu, biz bu çileyi çekmiyor muyuz, çoluğumuzla çocuğumuzla bu sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Kimseye boş vaat vermiyoruz, amatör branşlarda bu sene voleybol takımımız bir üst lige çıktı, hentbolda, basketbolda belli başarılara imza attık. Ama biz ne yaparsak yapalım futbol takımımız başarı kazanmadığı müddetçe Ankaragücü camiamızda her daim başarısızlık görülecektir." ifadelerini kullandı.

        Kendisinin seçimle Ankaragücü'nün başına ilk kez geldiğini hatırlatan Fırat, şöyle devam etti:

        "Bugünden sonra sayın delegelerimizden, camiamızdan bu desteklerinin hesabını bir bir sormalarını isteyeceğim. Bugün karşınıza çıktım, biz bu takımı düşürmemek için elimizden geleni yaptık, mücadelemizi verdik, sadece bunun futbol başarısıyla olmadığını dış etkenlerin ne kadar etkili olduğunu herkes gördü, hakemlerin, federasyonun bize tavrı... Biz federasyonu seçime götürmek için imza verdik, vermese miydik, duruşumuzla eğilse miydik? Biz o federasyona boyun eğseydik Ankaragücümüz ligde kalırdı. Biz onların hiç birine boyun eğmedik."

        Taraftarın hepsine teşekkür eden Fırat, "Deplasmanlarda maddi yokluklar içinde takımına destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize böyle güzel bir demokrasi şölenine katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu seçimde Ankaragücümüzün kazanacağı kesin, adaylarımızın hangisi kazanırsa kazansın bunun hiçbir önemi yok. Herkes Ankaragücü'ne hizmet etmek zorundadır." dedi.

        Başkan Fırat, oyların sayılmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında da "Bu seçimin kaybedeni asla yoktur, seçimin Ankaragücümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah taraftarımızla camiamızla, emektarımızla bu takımı layık olduğu yere taşıyacağız. Allah'ım birbirimize mahcup etmesin." diye konuştu.

        Başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca da "Olağan kongremizi bir demokrasi şöleniyle yapıyoruz. Yapılan iyi şeyler Ankaragücü'nün, Ankaragücü camiasının, Ankaragüçlülerindir diyorum. Yapılan tüm olumsuzlukları üstleniyorum, tüm olumsuzlukların sebebi benim, yapılan yanlışlıkların sebebi benim, her şey Ankaragücü'ne feda olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

        MKE Ankaragücü başkanlığına yeniden seçilen İsmail Mert Fırat'ın yeni yönetim kurulu listesi şöyle:

        Feridun Geçgel, Abdurrahman Şentürk, Ümit Ozan, Levent Onuk, Önder Tabak, Mehmet Hakkı Şanal, Murat Bayramoğlu, Ümit Karataş, Soner Kurt, Durali Akpınar, Mert Kızılırmak, Hüseyin Aytekin, Harun Oğraş, Abdülkadir Aktaş, Burhan Yıldırım, Recep Poyraz, Ali Çetin, Erkan Aytekin, Elvan Akdeniz, Adem Başbilen.

        Öte yandan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı salonun girişinde Ankaragücü taraftarlarından hayatını kaybeden James Alexander Chalmers için anma noktası oluşturularak, delegelerin hatıra defterine James ile ilgili anılarını yazmaları istendi. Hatıra defteri, 1 Temmuz Pazartesi günü James'in ailesine cenazesinde teslim edilecek.

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