İsmiyle çağırınca sahibine koşan at viral oldu
Bayburt'ta ismiyle çağırıldıktan sonra sahibinin yanına koşan atın yer aldığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü
Bayburt'un merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan cirit sporcusu Kadir Köprücü, Berat adını verdiğini atını antrenman için ahırdan çıkardı.
Dizginleri çözüldükten sonra karlı yolda köyün içerisinde ilerleyen at, Köprücünün çağırmasıyla yanına geldi.
Atı ile olan diyaloğu dikkat çeken Köprücü, "Gelişine kurban. Kayarsın buraya gel. Atı bıraktın mı gözü dağlara bakacak" ifadelerini kullandı.
Köprücünün kendi cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşmasının ardından ilgi topladı.