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İSO'dan AB Çin KOBİ Merkezi ile stratejik ortaklık

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicileri Çin pazarına hazırlamak için EU China SME Centre (AB Çin KOBİ Merkezi) ile bir işbirliği protokolü imzaladıklarını açıkladı. İSO’nun stratejik ortaklık kurduğu EU China SME Centre’ın Avrupa ve Çin'de 270'in üzerinde devlet kurumu ve ticari destek kuruluşuyla işbirliği ve Pekin'de yerel bir ofisi bulunuyor. Bahçıvan, "İşbirliği anlaşması ile önümüzdeki aylarda bir dizi eğitim düzenleyeceğiz. Çin pazarı ile ilgili danışmanlık hizmeti vereceğimiz iş birliği, sanayicimizin Çin pazarında iş yapmaya hazırlanmasına önemli katkıda bulunacak" dedi

İSO'dan AB Çin KOBİ Merkezi ile stratejik ortaklık
HABERTURK.COM

İstanbul Sanayi Odası (İSO),pandemi döneminde sanayi ve ticareti geliştirmeye yönelik düzenlediği dijital etkinliklere “Çin ile İş Yapmak ve Ticaret-Yatırım Fırsatları” seminerini de ekledi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin ve yatırım fırsatlarının değerlendirildiği seminere, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve İSO’nun yeni işbirliği çerçevesinde EU China SME Center (AB Çin KOBİ Merkezi) Direktörü Renzo Isler ile birlikte İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri, panelistler ve çok sayıda sanayici katıldı.

Toplantıda, dünyanın en büyük ihracatçısı, ABD'den sonra en büyük ithalatçısı, dünyanın en yüksek ticaret hacmine sahip ve en fazla dış ticaret fazlası veren ülkesi Çin mercek altına alındı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bir süre önce Çin pazarı ile ilgili olarak sanayicilere hizmet vermek adına EU China SME Centre (AB Çin KOBİ Merkezi) ile gerçekleştirdikleri işbirliği protokolü kapsamında ilk kez toplantı yaptıklarını vurgulayarak, bu protokol ile sanayicileri Çin pazarına hazırlayacak bir eğitim süreci başlatmak istediklerini söyledi.

'ÇİN'DE İŞ YAPMAYA YARDIMCI OLACAK'

Bahçıvan, “EU China SME Center, Avrupalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin Çin'de iş yapmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için kurulan ve AB Komisyonu tarafından desteklenen bir merkez. Kurumlarımız arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile önümüzdeki aylarda bir dizi eğitim düzenleyerek Çin pazarı ile ilgili danışmanlık hizmeti vereceğiz. Türk sanayicilerimizin Çin'de iş yapmasına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinden sanayicilerimizin olumlu yönde istifade edeceğini düşünüyorum” dedi.

İSO’ya kayıtlı 21 bin üye ile birçok ülkeyle olan iş birliklerinin artırılması amacıyla ortak faaliyetler geliştirmeye her zaman açık olduklarını söyleyen Bahçıvan, “Bu çerçevede oda olarak 2008 yılında beri paydaş olarak yer aldığımız Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) projesi kapsamında, EU China SME Centre ile başlattığımız işbirliği, firmalarımızın Çin pazarında iş yapmaya hazırlanmalarına önemli katkıda bulunacak” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, İSO’nun stratejik ortaklık kurduğu EU China SME Centre’ın Avrupa ve Çin'de 270'in üzerinde devlet kurumu ve ticari destek kuruluşuyla işbirliği bulunuyor. Merkezin ayrıca Pekin'de yerel bir de ofisi bulunuyor.

'HEDEF 1 MİLYON ÇİNLİ TURİST'

Açılışta konuşan Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de, "Çin, dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı. Türkiye’den bir çok ürün şans bulabilir. Bunun için Çin’in kendine özgü dinamiklerine göre hareket etmeli. Her eyaleti orta büyüklükte bir ülke gibi olan Çin için istikrarlı ve güven telkin eden bir yaklaşım gerekiyor. Özellikle e-ticaret pazarının yüzde 54’ünü elinde bulunduran Çin, bu alanda önemli fırsat barındırıyor. Çin’de halen her üç üründen biri internetten alınıyor. Çin’in Türk ihracatçıların birinci hedef pazarı olmasına gayret ediyoruz. Bu bağlamda karşılıklı uçuş bağlantısını güçlendirdik. Pandemi sonrası 1 milyon Çinli turiste ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

AB Çin KOBİ Merkezi Direktörü Renzo Isler ise, “Merkez olarak Çin pazarı hakkında raporlar hazırlıyoruz ve bugüne kadar çok sayıda pazarda yayınladık. Ülkede yatırım yapmak isteyen KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmeti ve eğitim veriyoruz. Çin’deki partnerleri tanıma, dijital pazarlama ve fuarlara katılım konularında rehberlik yapıyoruz” dedi.

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