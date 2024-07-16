İspanya'da EURO 2024 için dev kutlama! Almanlardan zafer yorumu
Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi yenerek şampiyon olan İspanya Milli Takımı, başkent Madrid sokaklarında şampiyonluğu kutladı. Alman basını da İspanya'nın İngiltere'yi yenmesinin adil sonuç olduğunu yazdı
Almanyadaki 2024 Avrupa Şampiyonasında finalde İngiltereyi yenerek şampiyon olan İspanya Milli Takımı, başkent Madrid sokaklarında şampiyonluğu kutladı.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği kutlama etkinliğinde futbolcuları taşıyan üstü açık otobüs kalabalık nedeniyle zorla ilerleyebildi.
Kaptan Alvaro Morata, kendilerine yoğun ilgi gösteren halka otobüs üzerinden kazandıkları EURO 2024 şampiyonluğu kupa sallayarak kutlamalara eşlik etti.
Kutlamalarda muhteşem görüntüler ortaya çıkarken dünya basını İspanya'nın kupayı hak ettiği görüşünde birleşti. İngiltere'nin kazanmasının 'Güzel oyuna' olan sempatiyi ve adalet duygusunu sarsacağı görüşü hâkimdi.
Alman stern.de yazarı Christian Ewers bu konuda en dikkat çekici makalelerden birine imza attı, şu tespitlerde bulundu:
"İspanya'nın şampiyonluğu uzlaştırıcı oldu. 8 kiloluk gümüş kupanın Morata'nın ellerinde havaya kalktığı an, adaletin tecelli ettiği andı.
Futbolun kalpsiz olduğu ve yanlış insanların ödüllendirildiği inancı yıkıldı. Penaltı kazanarak ve rakiplerinin kendi kalesine attığı gollerle yarı finale çıkan Fransızlar, yalnızca yok etmeye odaklı olanlar kaybetti.
Futbolda her şeyin ölçülebildiği bir dönemde, rakamlarla ters düşen sonuçlar insanların adalet duygusunu zedeledi.
Neyse ki İspanya'nınki hak edilmiş bir unvandı. Bu, futbolu seven herkes için küçük yaraların üzerine bir merhem oldu.
Yamal'ın 17, Williams'ın 22 yaşındaki olgunluğu bir başka güzellikti. 61 yaşındaki De la Fuente, Tiki-Taka'yı savunma ve hızlı kanatlarla zenginleştirdi, karşı takıma baskı çağı başlattı, verimli bir sistem oluşturdu.
İspanya'nın zaferi, İngiliz minimalist futboluna karşı güzel bir zaferdi. İspanya'nın, bireyin parlamasına izin verilen bir kolektif sistemi vardı.
İngiltere'nin yenilgisi futbol için bir kazançtır. Bu model, başarılı olsaydı korkulacak bir emsal oluşacaktı.
Endüstri futbolu çoğu zaman bunu meşrulaştırır. Kazanan haklıdır kuralı geçerlidir. Şanslı zaferler, zekanın kanıtı olarak gösterilir, yanlışlar doğruya dönüşür.
İspanya artık futbola farklı bir yol gösterdi. Güzel, sanatsal bir şey. Kesinlikle coşkulu bir adam olmayan Luis de la Fuente, büyük bir şeyi başardığını, belki de tarzını tanımlayacak bir şeyi başardığını hissetmişti.
Basın toplantısını gece yarısından epey sonra bitirirken mikrofona 'Yaşasın İspanya!' diye bağırdı."