Isparta'da türbeden hırsızlık yapan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Zanlı Ş.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, daha sonra yakalanan R.U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çalışma başlatan ekipler, türbenin kameralarından hırsızlık olayını Ş.Y. (21) ve R.U'nun (17) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Alınan bilgilere göre, Yeşilada Mahalle muhtarı Şükriye Kılınç, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak Şeyh Muslihittin Türbesi'ndeki yardım kasasından 8 bin liranın çalındığını bildirdi.

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