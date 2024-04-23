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        Isparta'da türbeden hırsızlık yapan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde türbenin yardım kasasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:32
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        Isparta'da türbeden hırsızlık yapan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde türbenin yardım kasasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgilere göre, Yeşilada Mahalle muhtarı Şükriye Kılınç, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak Şeyh Muslihittin Türbesi'ndeki yardım kasasından 8 bin liranın çalındığını bildirdi.

        Çalışma başlatan ekipler, türbenin kameralarından hırsızlık olayını Ş.Y. (21) ve R.U'nun (17) gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Ekiplerce gözaltına alınan Ş.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı Ş.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, daha sonra yakalanan R.U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Öte yandan zanlıların hırsızlık yapma anı türbedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin ellerindeki aletlerle kasayı açtıkları ve içindeki parayı alarak türbeden kaçtıkları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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