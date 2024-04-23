Meslektaşlarının aksine özel hayatını göz önünde yaşamayı çok fazla tercih etmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile birlikte. Sarıkaya, her ne kadar sevgilisinin konserlerinde boy gösterip, sık sık onu dinlemeye gitse de şimdiye kadar Demir ile çok fazla objektif karşısında poz vermedi.