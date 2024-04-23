Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan TBMM, 104 yıl önce bugün açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi törenler ve etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, "TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir de bu özel günde Ata'ya vefa ziyaretleri kapsamında milyonlarca ziyaretçisini ağırlıyor.
23 Nisan'da Anıtkabir'e ilk ziyareti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki öğretmen ve öğrenciler gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, ebedi istirahatgahınız Anıtkabir'de huzurlarınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve istiklalimiz için verdiğiniz büyük mücadelenin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 'Hâkimiyet, bila kaydü şart milletindir.' ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını, evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Çünkü biliyoruz ki 'dehay-i millimizin inkişaf-ı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.' Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."
TBMM'NİN AÇILIŞININ 104. YILI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.
Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.
DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE
TBMM'deki, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, "TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şunları kaydetti:
"Milli irademizin simgesi TBMM’nin sizlerin önderliğinde açılışının 104. Yılında buradayız. Kuruluş kararı, milli güçleri ortak amaç noktasında toplamıştır. 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek diriliş destanı yazdınız. 23 Nisan’ı büyük coşkuyla topluyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle Cumhuriyetimizin 2. Asrının Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu heyecanla milletimizi temsil etmek büyük bir onurdur. TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir."