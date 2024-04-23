Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
Süper Lig'in 33. haftasına lider giren ve en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arsındaki puan farkını 4'e yükselten Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde son 5 haftasına lider girdiği 15 sezonun tamamında mutlu sona ulaştı
Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan sarı kırmızılılar, bu sezon da bitime 5 maç kala liderlik koltuğunda oturuyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 90 puanla ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin, Sivas deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Galatasaray önemli bir avantajı eline geçirdi.
Sarı kırmızılılar, ligde kalan 5 maçın 4'ünü kazanırsa üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Galatasaray, kalan haftalarda Yukatel Adana Demirspor, Vavacars Fatih Karagümrük ve Tümosan Konyaspor'a konuk olacak.
Okan Buruk'un ekibi, taraftarı önünde de EMS Yapı Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
SON DÜZLÜKTE HATA YAPMIYOR!
Galatasaray, ligde son düzlükte hata yapmamasıyla dikkat çekiyor.
TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, lig tarihinde son 5 haftasına lider girdiği 15 sezonun tamamında şampiyon olmayı başardı.
Okan Buruk'un öğrencileri, kalan maçları da kayıpsız geçerek yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor.
AVERAJINI DA DÜZELTTİ
Galatasaray, son haftalarda attığı gollerle averajını da yükseltti.
Son 10 lig maçında 29 kez fileleri havalandıran Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte kalesinde 7 gol gördü.
Sarı kırmızılılar böylece averajını 56'ya yükseltti ve Fenerbahçe'yle farkı 1'e indirdi.
KENDİ REKORUNU TEKRARLADI
Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.
LİGDE 21 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
EVİNDE BU SEZON 17'DE 17 YAPTI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.
RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi.