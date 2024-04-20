Isparta'da atıl durumdaki okulun çatısında çıkan yangında hasar oluştu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde atıl durumdaki bir okulun çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde atıl durumdaki bir okulun çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Yeni Mahalle'de atıl durumdaki Sağlık Meslek Lisesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasar oluşturdu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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