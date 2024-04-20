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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!

        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kırmızı ışıktaki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 29 yaşındaki Mustafa Yıldız ve 31 yaşındaki Özgül Yıldız çifti hayatını kaybetti. Çiftin 3 çocukları olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:30
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        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
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        Samsun'da kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yıldız’ın kullandığı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen S.A.’nın kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

        KAZA YERİNDE CAN VERDİLER

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        İtfaiye ekipleri, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Yıldız’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Kardeşinin ölüm haberini alıp gelen Mustafa Yıldız’ın ağabeyi, gözyaşı döktü.

        3 ÇOCUK HEM YETİM HEM ÖKSÜZ KALDI

        3 çocuk sahibi Mustafa ve Özgül Yıldız çiftinin cenazeleri, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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