Isparta'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Isparta'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Isparta'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.Ş'yi saklandığı adreste yakaladı.
M.Ş, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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