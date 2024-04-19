Galatasaray'da bu sezonun parlayan yıldızı olan Barış Alper Yılmaz, transfer dönemi başlamadan transferin gözdesi olmuş durumda. Geçmişte de Avrupa'dan teklifler alan milli futbolcu kariyerinin en iyi döneminde de yine Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.

EINTRACHT FRANKFURT, 15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI Barış Alper Yılmaz'ı bir süredir takip eden Eintracht Frankfurt, milli yıldızı gözüne kestirdi. Bundesliga'da altıncı sırada bulunan Alman ekibi, Barış Alper Yılmaz için transfer teklifi yapmaya hazırlanırken Eintracht'ın 15 milyon Euro gibi bir meblağı da gözden çıkardığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON ÜZERİ Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için değerlendirmeye alabileceği bonservis beklentisi ise 20 milyon Euro ve üzerinde... REKLAM Sağ bek, sol bek, sağ ve sol açığın yanı sıra santrforda da oynayabilen Barış Alper'i kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, milli yıldız için 20 milyon ve altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.

SADECE FUTBOLA ODAKLI Tüm transfer iddiaları bir yana Barış Alper Yılmaz şu anda sadece Galatasaray ile şampiyonluk yaşamaya odaklı.