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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın gözü kulağı transfere kapalı! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz transfere değil şampiyonluğa odaklı!

        Galatasaray'da bu sezonun parlayan yıldızı olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın birçok kulübünü peşine takmış olmasına rağmen transferi düşünmüyor. Tamamen futbola ve şampiyonluğa odaklı olan milli futbolcu, kariyerinin bir döneminde Avrupa hayali olsa da EURO 2024 sonuna kadar transfer tekliflerini değerlendirmeye almayı düşünmüyor

        Giriş: 19.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:38
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        Gözü kulağı transfere kapalı!
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        Galatasaray'da bu sezonun parlayan yıldızı olan Barış Alper Yılmaz, transfer dönemi başlamadan transferin gözdesi olmuş durumda. Geçmişte de Avrupa'dan teklifler alan milli futbolcu kariyerinin en iyi döneminde de yine Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.

        EINTRACHT FRANKFURT, 15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

        Barış Alper Yılmaz'ı bir süredir takip eden Eintracht Frankfurt, milli yıldızı gözüne kestirdi. Bundesliga'da altıncı sırada bulunan Alman ekibi, Barış Alper Yılmaz için transfer teklifi yapmaya hazırlanırken Eintracht'ın 15 milyon Euro gibi bir meblağı da gözden çıkardığı öğrenildi.

        GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON ÜZERİ

        Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için değerlendirmeye alabileceği bonservis beklentisi ise 20 milyon Euro ve üzerinde...

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        Sağ bek, sol bek, sağ ve sol açığın yanı sıra santrforda da oynayabilen Barış Alper'i kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, milli yıldız için 20 milyon ve altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.

        SADECE FUTBOLA ODAKLI

        Tüm transfer iddiaları bir yana Barış Alper Yılmaz şu anda sadece Galatasaray ile şampiyonluk yaşamaya odaklı.

        Takımı ile bir şampiyonluk daha yaşayarak EURO 2024'e formda gitmek isteyen milli futbolcu şu dönemde herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacak. Kariyerinin bir bölümünde Avrupa hayali bulunan Barış Alper, transferle ilgili konuları Avrupa Şampiyonası sonrasına bıraktı.

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