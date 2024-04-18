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        Isparta'da kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Isparta'nın Gönen ve Eğirdir ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:36
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        Isparta'da kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Isparta'nın Gönen ve Eğirdir ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerden Isparta'ya kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Eğirdir ve Gönen ilçelerinde yapılan operasyonda 211 litre bandrolsüz içki ve 62 sahte bandrol ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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