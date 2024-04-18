Isparta'da kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eğirdir ve Gönen ilçelerinde yapılan operasyonda 211 litre bandrolsüz içki ve 62 sahte bandrol ele geçirildi.

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