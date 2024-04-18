Kadıköy'de 8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
İstanbul Kadıköy'de sokakta yürüdüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğrayan Ali Rıza O.'yu sekiz yerinden bıçaklandı. Yaralı olarak yürüyen Ali Rıza O.'yu taksi şoförü Ferit Karadağ aracıyla hastaneye yetiştirdi. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kadıköy'de bir kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'ta yürüyen Ali Rıza O'ya henüz belirlenemeyen nedenle 3 kişi bıçakla saldırdı.
8 yerinden bıçaklanan Ali Rıza O. yol boyunca yürüyerek yardım istedi. O sırada, sokaktan geçen taksi şoförü Ferit Karadağ, durumu fark ederek yaralıyı taksisine alıp hastaneye yetiştirdi.
Hastaneye kaldırılan Ali Rıza O. ameliyata alındı.
"YARALI OLDUĞUNU GÖRÜNCE HEMEN ARACIMA ALDIM"
Ferit Karadağ, "Ben ticari taksi kullanıyorum. Buradan Moda'ya doğru çıkmaya çalışıyordum. Önümde bir araç vardı. Vatandaşın birisi bu araçların arasından gelerek öndeki arabaya binmeye çalıştı. Öndeki araç almadı. Almayınca bana sıra geldi. Bir baktım adam yaralı, yaralı olduğunu görünce hem de kanamalı yaralı baya bir kan akıyordu. Hemen aracıma aldım 'beni en yakın hastaneye götür, beni bıçakladılar' dedi. Kim olduğunu da bilmiyor, tanımadığı birileri tarafından bıçaklanmış. Daha sonra acil bir şekilde hastaneye gittim. Yolda bayılmasın düşüncesi ile konuşturmaya çalıştım. Hastaneye kadar konuşarak gittik, hastanede doktorlar görünce acilen müdahale ettiler. Sonradan gelip kan izlerini takip ettik, polis arkadaşlara yardımcı olma babında. Olayın tam yerini kendilerine gösterdim. Takip ettiğimizde yukarıdan aşağı kan izlerinin geldiğini gördük, olay bundan ibaret. Durumunun kritik olduğunu söylediler. Çünkü ben kendisinin telefon numarasını almak istedim. Belki de daha sonrasında telefon edip, diyaloğa girmek istedim." dedi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin arkasında 3 kişinin yürüdüğü ve bir süre sonra önlerinde yürüyen kişiye saldırdıkları görülüyor.