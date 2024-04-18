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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam sahasında Olympiakos'u konuk edecek. İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Peki Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz kanaldan mı gösterilecek? İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos karşısındaki muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:42
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.

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        Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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        Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

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        İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak.

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        Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

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        Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

        7

        2 EKSİK VAR

        Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, müsabakada yer alamayacak.

        8

        Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

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        OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYET YOK

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi.

        İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.

        10

        Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

        Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.

        11

        TEK GALİBİYET ATROMITOS'A

        Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip, Atromitos oldu.

        2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.

        12

        İşter İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:

        13

        Livakovic

        14

        Osayi-Samuel

        15

        Djiku

        16

        Çağlar Söyüncü

        17

        Ferdi Kadıoğlu

        18

        İsmail Yüksek

        19

        Fred

        20

        Dusan Tadic

        21

        İrfan Can Kahveci

        22

        Szymanski

        23

        Edin Dzeko

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