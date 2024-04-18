Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam sahasında Olympiakos'u konuk edecek. İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Peki Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz kanaldan mı gösterilecek? İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos karşısındaki muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak.
Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.
2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, müsabakada yer alamayacak.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYET YOK
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.
Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.
Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.
TEK GALİBİYET ATROMITOS'A
Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip, Atromitos oldu.
2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.
İşter İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:
Livakovic
Osayi-Samuel
Djiku
Çağlar Söyüncü
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
Fred
Dusan Tadic
İrfan Can Kahveci