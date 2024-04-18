Konut satışının en çok arttığı şehirler
TÜİK mart ayına dair konut satış istatistiklerini açıkladı. Toplam satışta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Satışın en çok arttığı şehirler içerisinde geçen yıl yaşanan deprem felaketinden etkilenen iller dikkat çekti. Bu rakamlarda teslim edilen deprem konutları da etkili... İşte satışların en çok arttığı şehirler ve yükselişlerin oranı...
1 - Hatay - Artış oranı: %405.7 - Satış sayısı: 971
2 - Gaziantep - Artış oranı: %92.4 - Satış sayısı: 3047
3 - Osmaniye - Artış oranı: %78.4 - Satış sayısı: 405
4 - Adana - Artış oranı: %63.5 - Satış sayısı: 2611
5 - Adıyaman - Artış oranı: %60.9 - Satış sayısı: 407
6 - Şanlıurfa - Artış oranı: %45.3 - Satış sayısı: 2003
7 - Diyarbakır - Artış oranı: %38.1 - Satış sayısı: 1601
8 - Siirt - Artış oranı: %20.6 - Satış sayısı: 217
9 - Çanakkale - Artış oranı: %18.5 - Satış sayısı: 974
10 - Kilis - Artış oranı: %18.2 - Satış sayısı: 221
11 - Mersin - Artış oranı: %16.3 - Satış sayısı: 3567
12 - Kayseri - Artış oranı: %16.2 - Satış sayısı: 2416
13 - Mardin - Artış oranı: %13.2 - Satış sayısı: 694
14 - Tokat - Artış oranı: %11.8 - Satış sayısı: 435
15 - Manisa - Artış oranı: %10.8 - Satış sayısı: 1885
16 - Bursa - Artış oranı: %10.8 - Satış sayısı: 4100
17 - Tekirdağ - Artış oranı: %10.6 - Satış sayısı: 2609
18 - Batman - Artış oranı: %10.2 - Satış sayısı: 667