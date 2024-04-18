Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
Türkiye'nin önde gelen yerbilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, kendisine yönelik, "Deprem açıklamalarıyla insanları tedirgin ediyorsunuz" yönündeki eleştirilere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. İşte Prof. Dr. Görür'ün yanıtı...
Türkiye'nin saygın bilim insanlarından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından, "Niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsunuz" eleştirilerinde bulunanlara cevap verdi.
KATILDIĞI PROGRAMDAN KESİT SUNDU
2023 yılının ocak ayında, Bloomberg TV'de, Aslı Şafak deprem üzerine yaptığı programdan bir kesiti paylaşan Görür, sosyal medya hesabında kendisini eleştirenlere şöyle seslendi:
"NE KAFASI BUNLAR, UTANMIYOR MUSUNUZ?"
"Bu son gönderiyi, Ocak 2023'de, yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar, 'niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun' diyorlar. Ne kafası bunlar? Ocak 2023'de Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?"
"UYANDIĞIMIZDA BİNLERCE İNSANIMIZ ÖLMÜŞ OLABİLİR"
Prof. Dr. Görür konuşmasında, "Yarın uyandığımızda yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir. Millet olarak herhangi bir yerde ölümü bekler duruma geldik. Bu işin şakası yok. Deprem lafı sevimsiz, konuşmayalım, korkuyoruz... Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmaz lazım. Bu işi umursamazlık edemeyiz. İstanbul’da beklediğimiz deprem olduğu zaman bizim düşünemeyeceğimiz boyutta insanımızın hayatı tehlikeye giriyor" demişti.