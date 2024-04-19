Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, dün saat 18.11'de yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte, deprem olan fay hattının güneybatısına dikkat çeken Görür'ün o açıklaması:

PROF. DR. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA "Tokat'ta, Sulusaray'da 5.6 deprem oldu. Dün (önceki gece) gece burada, aynı yerde 4.1 deprem de olmuştu. Dün olan deprem öncü depremdi. Bu deprem Tokat'ta, KAF'tan ayrılan ve Anadolu Levhası içerisine SW yönlü uzanan kol üzerinde oluştu. Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir. REKLAM

HALKIMA DUYURU: TIPKI KOMEDİ GİBİ Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükür edilecek. Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder.

"6 ŞUBAT'I NE ÇABUK UNUTTUNUZ" Sevgili halkım bu daha ne kadar sürecek? Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulunmuyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubat'ı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından daha mı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz. HALKIMA DUYURU: Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükr edilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 18, 2024