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        Haberler Gündem Güncel Naci Görür son dakika açıklaması: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi" - SON DAKİKA HABERİ

        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"

        Tokat'ta yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Halkıma duyuru" başlıklı bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Görür, "Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı. Çatlak ve hasarlı binalardan uzak durulmalı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 07:51 Güncelleme: 19.04.2024 - 08:57
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        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, dün saat 18.11'de yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte, deprem olan fay hattının güneybatısına dikkat çeken Görür'ün o açıklaması:

        PROF. DR. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

        "Tokat'ta, Sulusaray'da 5.6 deprem oldu. Dün (önceki gece) gece burada, aynı yerde 4.1 deprem de olmuştu. Dün olan deprem öncü depremdi. Bu deprem Tokat'ta, KAF'tan ayrılan ve Anadolu Levhası içerisine SW yönlü uzanan kol üzerinde oluştu. Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir.

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        HALKIMA DUYURU: TIPKI KOMEDİ GİBİ

        Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükür edilecek. Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder.

        "6 ŞUBAT'I NE ÇABUK UNUTTUNUZ"

        Sevgili halkım bu daha ne kadar sürecek? Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulunmuyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubat'ı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından daha mı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz.

        "FAYIN GÜNEYBATISINDAKİLER DİKKATLİ OLMALI"

        Tokat- Sulusaray’da 4.0 deprem oldu. Bu deprem de daha önce olan 5.6'lık depremin artçısı olmalı. Tokat-Sulusaray’da 4.4 deprem. Muhtemelen artçı. Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı. Çatlak ve hasarlı binalardan uzak durulmalı."

        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz? Haberi Görüntüle
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