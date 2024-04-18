Beşiktaş'ta gündem teknik adam! İşte ilk isimler

Ocak ayında göreve gelen Fernando Santos ile Samsunspor beraberliğinin ardından yolları ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları da başlıyor. Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'yi takımın başına tekrar getiren Beşiktaş yönetimi, yaza yeni hocayla girmeyi planlıyor.

HEM OYNATACAK HEM PARLATACAK! Beşiktaş yönetimi, teknik adam konusunda hem iyi futbol oynatan hem de takımdaki isimleri parlatacak bir isim arayışında. Kadroda büyük revizyon planlayan siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy Demir Ege Tıknaz başta olmak üzere takımdaki genç yeteneklerin vitrine çıkmasını istiyor. Bunun yanı sıra önemli yatırım yapılan Ernest Muçi, Al-Musrati, Gedson Fernandes ve Milot Rashica gibi isimlerin de performanslarının artarak transfer piyasasında kendilerini göstermesi amaçlanıyor. REKLAM

İŞTE İLK TEMASLAR: EDIN TERZIC Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un ardından ilk etapta uygun yabancı hocaları mercek altına aldı. Beşiktaş'ta Bilic döneminde yardımcı hocalık yapan, şu an ise Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic için nabız yoklansa da olumlu yanıt gelmedi. Alman ekibiyle geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkan Hırvat çalıştırıcının sezon sonunda ayrılacağı konuşulurken kariyerine Avrupa'nın büyük liglerinde devam etmek istediği aktarıldı.

GURBAN GURBANOV RADARDA Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer isim ise Azerbaycan ekibi Karabağ'ın başında yaptıklarıyla adından söz ettiren Gurban Gurbanov. Beşiktaş yönetimi, 51 yaşındaki çalıştırıcının da durumunu takip ediyor. Azeri liginde şampiyon olan Gurbanov, takımıyla Avrupa Ligi'nde son 16'ya kadar yürüse de Alman şampiyonu Leverkusen'e çekişmeli bir eşleşmenin ardından elenerek alkış toplamıştı. REKLAM

VAN BRONCKHORST'LA TEMAS KESİLMEDİ Beşiktaş'ın Fernando Santos'tan hemen önce anlaşma aşamasına geldiği ancak ekibinin farklı takımlarda çalışıyor olması nedeniyle imza attıramadığı Giovanni van Bronckhorst ile de kontağı devam ediyor. Teknik heyetine çalıştığı takımlardan izin çıkmayan Hollandalı hocanın, sezon bitimiyle durumuna yeniden bakılacak.