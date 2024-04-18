Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da camide namaz kılan kişinin kalp krizi geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişinin namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmesi caminin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da camide namaz kılan kişinin kalp krizi geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişinin namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmesi caminin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Barış Aşık (46), 14 Nisan'da akşam namazını kılmak için ilçe merkezindeki Devlethan Camisi'ne gitti.

        Cemaatle saf tutan Aşık, rüku sırasında bir anda yere düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aşık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Camide yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta

        Benzer Haberler

        Namaz kılarken kalp krizi geçirip, öldü
        Namaz kılarken kalp krizi geçirip, öldü
        2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
        2 hafta önce aldığı eğitimle öğrencinin hayatını kurtardı
        Isparta'da tarla fareleri çiftçinin ekili tarım arazisine zarar verdi
        Isparta'da tarla fareleri çiftçinin ekili tarım arazisine zarar verdi
        Babasını öldüren engelliye ev hapsi
        Babasını öldüren engelliye ev hapsi
        Isparta'da zihinsel engelli kişi babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına...
        Isparta'da zihinsel engelli kişi babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına...
        Kendisine kızan babasını bıçaklayarak öldürdü
        Kendisine kızan babasını bıçaklayarak öldürdü