Isparta'da camide namaz kılan kişinin kalp krizi geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişinin namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmesi caminin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişinin namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmesi caminin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Barış Aşık (46), 14 Nisan'da akşam namazını kılmak için ilçe merkezindeki Devlethan Camisi'ne gitti.
Cemaatle saf tutan Aşık, rüku sırasında bir anda yere düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aşık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Camide yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.