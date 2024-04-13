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        Isparta'da zihinsel engelli kişi babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, zihinsel engelli kişi babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 17:37 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:37
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        Isparta'da zihinsel engelli kişi babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, zihinsel engelli kişi babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Koruyaka köyünde zihinsel engelli K.Y. (43) ile babası S.Y. (79) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, babasını göğüs ve karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan S.Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, şüpheli K.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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