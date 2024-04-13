Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıklamasının ardından resmi olarak ilk atama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol hakem Mario Melero Lopez görev yapacak.

44 yaşındaki hakem, İspanya LaLiga'nın hakem kadrosu içinde yer alıyor.

Bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez yabancı bir VAR hakemi görev almış olacak.