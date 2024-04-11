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        Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 05:26 Güncelleme: 11.04.2024 - 05:26
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        Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Gülistan Mahallesi'ndeki gece kulübünde, Mehmet Çuhadar (39) ile burada çalışan Galip K. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip K, silahla Çuhadar'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Çuhadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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