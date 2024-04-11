Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülistan Mahallesi'ndeki gece kulübünde, Mehmet Çuhadar (39) ile burada çalışan Galip K. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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