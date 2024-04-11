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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuk, derede ölü bulundu

        Bursa'da piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuk, derede ölü bulundu

        Bursa İnegöl'de ailesiyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Talihsiz çocuk, ekiplerin saatler süren aramaları sonucunda derede ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:41
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        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden ve kaybolan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Muhammed Hamdoni, yaklaşık 100 kişilik ekibin araması sonucu derede ölü bulundu.

        Olay dün saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kozluca Mahallesi Kozluca Deresi kenarında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Arokom (32) ve Abir Arokom (30) çifti, tek çocukları olan Muhammed'i alıp öğle saatlerinde piknik yapmak için dere kenarına gitti.

        ANNE VE BABA YEMEK HAZIRLARKEN KAYBOLDU

        Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. 4 saat boyunca çocuklarını her yerde arayan aile sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler derede, jandarma iz takip köpeği 'Zanka' ise arama-kurtarma ekipleriyle birlikte arazide arama yaptı.

        DEREDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        DHA'nın haberine göre; 3 saatlik arama çalışmalarının ardından, dalgıç polisler, yaklaşık 500 metre mesafede derede küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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