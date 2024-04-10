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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor

        Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorlanan Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda Portekizli orta saha için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 14:54 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:54
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        Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da yapılmaya başlandı.

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        Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye başladı.

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        Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Sergio Oliveira'ya yol göründü...

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        Bu sezon teknik direktör Okan Buruk ile tartışan ve kadro dışı bırakılan, daha sonrasında ise özür dileyip affedilen Portekizli orta saha, kadroda kendine yer bulamadı.

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        Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da performansından memnun kalmadığı Sergio Oliveira ile yola devam etmeyecek.

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        TRT Spor'un haberine göre; 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek.

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        Bu sezon aralık ayında göğsünden sakatlanan 31 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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        Portekizli oyuncu, bu sezon 23 resmi maçta forma giyerken, 2'şer gol ve asist katkısı verdi.

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