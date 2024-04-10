Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorlanan Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda Portekizli orta saha için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da yapılmaya başlandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye başladı.
Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Sergio Oliveira'ya yol göründü...
Bu sezon teknik direktör Okan Buruk ile tartışan ve kadro dışı bırakılan, daha sonrasında ise özür dileyip affedilen Portekizli orta saha, kadroda kendine yer bulamadı.
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da performansından memnun kalmadığı Sergio Oliveira ile yola devam etmeyecek.
TRT Spor'un haberine göre; 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek.