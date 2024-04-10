'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kıldı! Polisi arayıp ihbar ettiler Hatay'ın İskenderun ilçesinde bayram namazını kılmak için camiye gelen kişiler 'Örümcek adam'ı karşılarında görünce tedirgin oldu! Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan Ayaz Koç, polis müdahalesi ile camiden dışarı çıkarıldı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.04.2024 - 19:21 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:36 facebook

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