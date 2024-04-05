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        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen mazbatasını aldı

        AK Parti'den yeniden Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:24 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:24
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        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen mazbatasını aldı
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        AK Parti'den yeniden Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, mazbatasını aldı.

        Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Çağrı Kılıç tarafından Başdeğirmen'e mazbatası takdim edildi.

        Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Isparta halkının verdiği oyların karşılığını bulacağını söyledi.

        5 yılda yapacakları çalışmaların kente hayırlar getirmesini dileyen Başdeğirmen, "Büyük bir sorumlulukla, istek ve heyecanla bu görevi alıyorum. Bu heyecan inşallah hiç bitmez. Hep beraber şehrimizi çok daha güzel yerlere götürürüz. 5 yıl belediye meclis üyelerimiz, mesai arkadaşlarımızla hep beraber hizmet ettik." diye konuştu.

        Isparta'daki sonuçların Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Başdeğirmen, ekip çalışmasıyla seçim başarısının elde edildiğini dile getirdi.

        Başdeğirmen, geçen dönem sürekli istişare ederek kente hizmet verdiklerini anlatarak, "Milletvekillerimizle, il başkanlığımızla, yönetim kurullarıyla ve tüm arkadaşlarımızla beraber çalışarak bu başarıyı elde ettik. Türkiye'de sadece Isparta'da, bir önceki dönemdeki aldığımız oydan daha fazla oy alarak göreve geldik. Bundan çok büyük gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

        Kente hizmetleri yaparken milletvekillerinden çok fazla destek gördüklerini ifade eden Başdeğirmen, şunları kaydetti:

        "Ankara'ya gittiğimiz zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman bizim yanımızda oldular. Teşkilatımız her zaman bizimle beraberdi, son çalışma anında bile birlik beraberlik içerisinde çalıştık. Bizler vatandaşın yanında olarak onların her türlü ihtiyacını gidererek bugünlere geldik. Kentimize daha iyi hizmet yapmak vazifemiz. 2019'da seçimi kazandıktan sonra hiçbir vatandaşımızı ayırt etmedik. Bize oy verdi ya da vermedi demedik. Hangi mahalle bize oy vermediyse biz o mahalleye hizmet etmekten geri durmadık."

        Törene, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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