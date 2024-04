Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen mazbatasını aldı

AK Parti'den yeniden Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, mazbatasını aldı.

Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Çağrı Kılıç tarafından Başdeğirmen'e mazbatası takdim edildi.

Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Isparta halkının verdiği oyların karşılığını bulacağını söyledi.

5 yılda yapacakları çalışmaların kente hayırlar getirmesini dileyen Başdeğirmen, "Büyük bir sorumlulukla, istek ve heyecanla bu görevi alıyorum. Bu heyecan inşallah hiç bitmez. Hep beraber şehrimizi çok daha güzel yerlere götürürüz. 5 yıl belediye meclis üyelerimiz, mesai arkadaşlarımızla hep beraber hizmet ettik." diye konuştu.

Kente hizmetleri yaparken milletvekillerinden çok fazla destek gördüklerini ifade eden Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Ankara'ya gittiğimiz zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman bizim yanımızda oldular. Teşkilatımız her zaman bizimle beraberdi, son çalışma anında bile birlik beraberlik içerisinde çalıştık. Bizler vatandaşın yanında olarak onların her türlü ihtiyacını gidererek bugünlere geldik. Kentimize daha iyi hizmet yapmak vazifemiz. 2019'da seçimi kazandıktan sonra hiçbir vatandaşımızı ayırt etmedik. Bize oy verdi ya da vermedi demedik. Hangi mahalle bize oy vermediyse biz o mahalleye hizmet etmekten geri durmadık."