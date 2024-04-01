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        Başa baş geçen seçim yarışında kazananı 1 oy belirledi

        ISPARTA'nın Aksu ilçesinde başa baş geçen seçim yarışının kazananı 1 oy farkla AK Parti'li Veli Kahraman oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:50
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        Başa baş geçen seçim yarışında kazananı 1 oy belirledi
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        ISPARTA'nın Aksu ilçesinde başa baş geçen seçim yarışının kazananı 1 oy farkla AK Parti'li Veli Kahraman oldu. CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz edeceği belirtildi.

        Aksu'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başa baş bir yarış yaşandı. Mevcut belediye başkanı AK Parti'li Veli Kahraman ile CHP'li Mehmet Çetin arasında son zarfa kadar süren çekişmede, 1 oy galibi belirledi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Veli Kahraman oldu. Kullanılan geçerli 1206 oydan 516'sını alan Veli Kahraman yeniden seçilirken, rakibi Mehmet Çetin ise 515 oyda kaldı. MHP adayının 137 oy aldığı seçimde, diğer adayların oy toplamı ise 38 oldu.

        AK Parti adayı Veli Kahraman, "Sayım tamamlanınca 1 fazla oy çıktı. 1-2 yerde itiraz olduğunu duydum. Başka da bir sorun yok" dedi.

        CHP İlçe Başkanı Hakan Aydın ise "Aksu'da toplam 9 sandık var. Tümüne itiraz ediyoruz. Avukatlarımız dilekçeyi hazırladı. İlçe Seçim Kurulu'na teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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