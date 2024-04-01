Isparta'da AK Parti'li Başdeğirmen seçildi; AK Parti 8, İYİ Parti 2, CHP 1, MHP 1 ilçeyi kazandı

ISPARTA'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre mevcut Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ikinci kez seçildi. İlçelerde ise 8'inde AK Parti, 2'sinde İYİ Parti kazandı. CHP ve MHP ise 1'er ilçede seçimi önde tamamladı.

Isparta'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların 41,7'sini alan AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Başdeğirmen ikinci dönemine seçildi. İlçelerde ise AK Parti'li 8 aday seçimi önde tamamladı. İYİ Parti'nin 2 ilçede belediye başkanlığını aldığı seçimlerde, CHP ve MHP ise 1'er ilçeyi kazandı. Aksu ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Veli Kahraman 1 oy ile CHP'li Mehmet Çetin'in önünde seçimi kazanan isim oldu.