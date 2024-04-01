Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da AK Parti'li Başdeğirmen seçildi; AK Parti 8, İYİ Parti 2, CHP 1, MHP 1 ilçeyi kazandı

        ISPARTA'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre mevcut Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ikinci kez seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:53 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da AK Parti'li Başdeğirmen seçildi; AK Parti 8, İYİ Parti 2, CHP 1, MHP 1 ilçeyi kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre mevcut Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ikinci kez seçildi. İlçelerde ise 8'inde AK Parti, 2'sinde İYİ Parti kazandı. CHP ve MHP ise 1'er ilçede seçimi önde tamamladı.

        Isparta'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların 41,7'sini alan AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Başdeğirmen ikinci dönemine seçildi. İlçelerde ise AK Parti'li 8 aday seçimi önde tamamladı. İYİ Parti'nin 2 ilçede belediye başkanlığını aldığı seçimlerde, CHP ve MHP ise 1'er ilçeyi kazandı. Aksu ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Veli Kahraman 1 oy ile CHP'li Mehmet Çetin'in önünde seçimi kazanan isim oldu.

        İlçelerden Aksu'da AK Parti'li Veli Kahraman, Atabey'de AK Parti'li Serdar Pehlivan, Eğirdir'de AK Parti'li Mustafa Özer, Sütçüler'de AK Parti'li İsmail Yurdabak, Yenişarbademli'de AK Parti'li Mehmet Akif Özata, Şarkikaraağaç'ta AK Parti'li Ali Göçer, Uluborlu'da AK Parti'li Ahmet Oğuz Bakır, Keçiborlu'da AK Parti'li Yusuf Murat Parlak, Yalvaç'ta İYİ Parti'li Mustafa Kodal, Gelendost'ta İYİ Parti'li Mustafa Özmen, Gönen'de CHP'li Osman Kesmen, Senirkent'te MHP'li Hüseyin Baykal kazanan isimler oldu.

        ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

        Şükrü Başdeğirmen 1962 yılında Isparta'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta'da tamamladıktan sonra İşletme Fakültesi'nde okudu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşan, aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerini sürdüren Başdeğirmen, bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundu. 2001 yılından itibaren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda pek çok görevde yer aldı ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Başdeğirmen, 2019 seçimlerinde AK Parti'den Isparta Belediye Başkanı seçildi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı

        Benzer Haberler

        Isparta'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Isparta'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Isparta'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Isparta'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Isparta'da iftar programında konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Isparta'da iftar programında konuştu:
        Meral Akşener: Rahmetli Demirel bir, ben ikiyim
        Meral Akşener: Rahmetli Demirel bir, ben ikiyim
        Isparta'da Yalvaç belediye başkan adayı, seçmenin dikkatini çekmek için par...
        Isparta'da Yalvaç belediye başkan adayı, seçmenin dikkatini çekmek için par...