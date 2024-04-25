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        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:28 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:28
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        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, A.K'nin (20) kullandığı 32 MD 613 plakalı otomobil, Eğirdir-Senirkent kara yolu Beydere köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

        Yaralılardan Fatma Kul (66), sevk edildiği Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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