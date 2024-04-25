Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurdun birçok kesiminde görülen çöl tozlarının etkisini ne zaman kaybedeceğini kaleme aldı. Öztel, "Bu durum hafta sonu biraz değişecek, cumartesiden itibaren özellikle Marmara'da ve Karadeniz'de hava daha temiz olmaya başlıyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara'da gelecek 4 gün aralıklı gök gürültülü yağışlar bekleniyor" ifadelerini kullandı
Türkiye’de son 48 saatir hava kalitesi çok düşük, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun batısında toz konsantrasyonu aşırı yüksek. Hava kalitesini ölçen cihazlar kırmızı alarm veriyor.
Bu miktarda toz, insan ve canlı sağlığı için zararlı olabileceği gibi üstyapıda çalışan havalandırma sistemleri, fanlı aletler, otomobiller gibi varlıklara da zarar verebiliyor. Filtreler fazladan mesai yapıyor ve bu durum hafta sonu biraz değişecek, cumartesiden itibaren özellikle Marmara’da ve Karadeniz’de hava daha temiz olmaya başlıyor.
Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara’da gelecek 4 gün aralıklı gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar lokal ve kısa süreli olacak, yine de yağış esnasında dolu bırakabilen bulutlar oluşacak. Düzce, Ankara-Samsun arası, Sivas-Erzincan hattı gibi Anadolu’ya yayılmış gök gürültülü ve şimşekli yağmurlar gelecek 4-5 gün toprağı ıslatır.
Güneydoğu Anadolu’da yağmur bekleyen topraklar ise mayıs ayıyla berekete kavuşabilir, bu nisan kurak geçti ama mayıs ayının ilk haftası içinde özellikle Doğu ve Güneydoğu, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girebilir.
Türkiye ve yakın coğrafyamız, aşırı sıcaklarla mücadeleye 2024’te erken başladı. Sık değişen ve genellikle kötü - orta arasında seyreden hava kalitesi, bu ilkbaharın öne çıkan özelliği oluyor.
Yerden 5000 metre yükseklikten itibaren esen rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden geliyor. 10 km irtifaya kadar rüzgarı bu açılardan alıyoruz ve bu yukarı seviye taşınımı 2 gündür devam ediyor. Yer seviyesinde günlük yaşamın sürdüğü hava ise kuzeydoğudan (Poyrazdan) taşınıyor.
Bu farklı seviyelerde farklı rüzgar açıları, havanın karmaşık yapısına bir örnek. İstanbul’un havası poyrazdan geliyor ve biraz bulutluluk var. Bu sayede gün içi sıcaklıklar 17-22°C arası geziniyor. Oysa Türkiye’nin diğer bölgelerinde dün ve bugün 35°C’leri aşan pek çok merkez oldu. Nisan ayı bitmedi, fakat temmuz sıcakları geldi.
Bu sıcak hava dalgası aslında Karadeniz’de orman yangını riskini hızla yükseltiyor, dağların yamaçlarına doğru inen hava sıkışıyor, kuruyor ve ısınıyor. Meteoroloji istasyonları bazı günlerde ekstrem sıcaklıklar kaydediyor ve bu rüzgarlar yön değiştirdiğinde, hava o kesim için serinlemeye başlıyor.
İşte bu riskli günlerde yeşil alanlarda fazladan dikkatli olunabilir. Hava tahminlerinde görünen fön etkisi, yangın riski haritalarıyla yayınlanabilir. Önümüzde bizi bekleyen 'büyük' bir yaz mevsimi var, Nisan ayı bitmeden 36°C sıcaklıklara çıkmış Türkiye’de, bu yazın aşırı sıcak geçmesi şaşırtıcı olmaz.
Öte yandan bir nisan günü gölgede sıcaklıklar Adana’da 39.2°C’ye ulaştı. Böylece Nisan ayı en yüksek sıcaklık rekorumuzu da 24 Nisan 2024’te kırmış olduk. Muğla ve Aydın yer yer 35°C’leri aştı.