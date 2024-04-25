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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada - Konya gündem haberleri

        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!

        Konya'da, iş yerinin ampullerini değiştirmek isteyen 49 yaşındaki Uğur Bitim, elektrik akımına kapılıp, 4 metre yüksekliğindeki merdivenden düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:38
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        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
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        Konya'da olay, 22 Nisan günü saat 23.40 sıralarında Erenköy Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'ndeki antika satışı yapan iş yerinde meydana geldi.

        İŞ YERİNDEKİ AMPULÜ DEĞİŞTİRECEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre Uğur Bitim (49), 4 metre yüksekliğindeki merdivenle iş yerindeki ampulleri değiştirmeye başladı.

        AKIMA KAPILIP MERDİVENDEN DÜŞTÜ

        4 tanesini değiştiren Bitim, 5'inci takmak isterken akıma kapılıp, merdivenden düştü. Baygınlık geçiren Bitim, kendine geldikten sonra komşularından yardım istedi.

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        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Bitim, tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Bitim'in, akıma kapıldığı an da iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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