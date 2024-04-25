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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe sürpriz aday! Yönetimden Sergen Yalçın kararı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe sürpriz aday! Yönetimden Sergen Yalçın kararı

        Beşiktaş yönetimi, tüm odağını sezonu Türkiye Kupası'yla bitirmeye verirken teknik direktör konusunda acele edilmeyecek. Şu anda takımın başında bulunan Serdar Topraktepe'nin performansı da bu konuda dikkatle takip edilecek. Yabancı hoca konusunda araştırmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, yerlide ise Sergen Yalçın ile sezon sonunda görüşecek.

        Giriş: 25.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:41
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        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, final biletini İstanbul'daki maça bıraktı. Serdar Topraktepe yönetiminde biri ligde biri kupada iki Ankaragücü maçına çıkan siyah-beyazlılar, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken gözünü Fenerbahçe derbisine ve kupa rövanşına çevirdi. Beşiktaş yönetimi, tüm odağını sezonu Türkiye Kupası ile tamamlamaya verirken teknik direktör konusunda ise son durum şöyle...

        SÜRPRİZ ADAY TOPRAKTEPE OLABİLİR!

        Fernando Santos'un ayrılığının ardından görevi sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlılar, yeni hoca için acele etmeyecek. Önünde Fenerbahçe derbisi, Türkiye Kupası ve lig üçüncülüğü hedefi kalan Beşiktaş, bu periyotta Serdar Topraktepe'nin performansını da yakından takip edecek. Gelecek sezon da teknik heyette yer alacak olan Topraktepe, alacağı sonuçlara göre "1. adamlık" için adaylar arasına girebilir.

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        YABANCI GÖRÜŞÜ AĞIRLIKTA AMA...

        Beşiktaş yönetiminde yabancı hoca görüşü, yerli hocadan bir adım önde olurken araştırmalar devam ediyor. Fernando Santos'un geliş sürecindeki gibi pek çok teknik adam mercek altına alınıyor. Bu noktada bütçe ve sözleşme süresi gibi faktörler de büyük önem taşıyor. Yerlide ise öne çıkan aday Antalyaspor'da görev yapan Sergen Yalçın. Şenol Güneş ismi de şimdilik geride olsa da listede yer alıyor.

        SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME SEZON SONUNDA

        Beşiktaş yönetimi, şu anda Antalyaspor ile göreve devam eden Sergen Yalçın ile sezon sonunda görüşme gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibinden ayrılması beklenen Yalçın'ın sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle görüşmeyi mayıs ayının sonunda yapma kararı aldı.

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