"BENİ ARADI SELİN'İN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Olay yerine polis eşliğinde giden enişte Mesut Toğay, "Dün akşam saatlerinde saatleriydi. Saat 23.00 sıralarında bir telefon geldi. Bana Selin'in öldüğünü, intihar ettiğini söyledi. Ben de 'neredesiniz' dedim. Direkt eve gittim ama yolda giderken polisi aradım çünkü polisi aramadığını söylemişti, ambulansı ben aradım. Polis ekiplerini bekledim, ekipler ile birlikte yukarı çıktım. Çıktığımızda gördüğümüz manzara kötüydü. Kızcağız koltukta üstü örtülü vaziyette yatıyordu. Ondan sonra kendisinin ateş etmediğini, kızın kendi intihar ettiğini söyledi. Kendini yerlere atıyordu" dedi.