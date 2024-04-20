Isparta'da 2 kişi, 17 bin bağ kaçak insan saçıyla yakalandı

Ekiplerce 3 iş yerine yapılan aramalarda 17 bin bağ gümrük kaçağı insan saçı ve 59 kozmetik ürünü ele geçirildi.

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