Isparta'da 2 kişi, 17 bin bağ kaçak insan saçıyla yakalandı
Isparta'da 17 bin bağ kaçak insan saçı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Isparta'da 17 bin bağ kaçak insan saçı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan saçının piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce 3 iş yerine yapılan aramalarda 17 bin bağ gümrük kaçağı insan saçı ve 59 kozmetik ürünü ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheliler M.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.
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