Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!

Antalya'da, saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı.

DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENDİ DHA'da yer alan habere göre Bedirhan Kiril (19) buna aldırış etmeden denize girdi. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen Kiril'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DALIŞ EĞİTMENİ DE DALGALARA KAPILDI Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi. Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi. REKLAM

"İNSANSIZ CANKUTARAN ROBOTU" İhbarla birlikte bölgeye deniz polisi, kıyıya 100 metre açıktaki Kiril ile dalış eğitmen Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı 'insansız cankurtaran robotu' yolladı.

ROBOTA TUTUNARAK KIYIYA ÇIKTILAR Robota tutunan Sunduvaç ve Kiril, kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Kiril, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.