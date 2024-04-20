Isparta'da minibüs bahçeye devrildi, bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde minibüsün bahçeye devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde minibüsün bahçeye devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
M.T'nin kullandığı 34 GVZ 987 plakalı minibüs, Eğirdir - Isparta kara yolu Sevinçbey köyü mevkisinde bahçeye devrildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.D (64), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan bazıları, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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