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        Isparta'da minibüs bahçeye devrildi, bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde minibüsün bahçeye devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:31
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        Isparta'da minibüs bahçeye devrildi, bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde minibüsün bahçeye devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

        M.T'nin kullandığı 34 GVZ 987 plakalı minibüs, Eğirdir - Isparta kara yolu Sevinçbey köyü mevkisinde bahçeye devrildi.

        Kazada sürücü ile minibüsteki 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.D (64), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan bazıları, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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