Yıllar geçse de unutulmuyor, eskimiyorlar... Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!

SİX FEET UNDER (2001-2005)

HBO efsanesi Six Feet Under, bugün pek çok kişinin en iyiler listesinde yer alan yapımlardan biri. Toplamda 5 sezon ve 63 bölüm süren Six Feet Under dizisi final bölümü sayesinde Variety dergisinin "En Unutulmaz Dizi Finalleri" listesinde kendine yer bulmayı başardı.

Başrolünde Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodríguez, Mathew St. Patrick, Jeremy Sisto, Justina Machado ve James Cromwell'ın yer aldığı Six Feet Under, cenaze evi işletyen bir ailenin babalarının ölümünden sonra birbiriyle ve hayatla yüzleşmesini konu alıyor.