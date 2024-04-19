Irak Başbakanı Sudani: Erdoğan'ın ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk yurt dışı ziyaretini, 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacak. Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı ziyaretin, iki ülkenin siyasi, diplomatik ve güvenlik konuları başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerine yön vermesi bekleniyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını söyledi

Anadolu Ajansı Giriş: 19.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:40 facebook

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